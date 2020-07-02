2020-07-02T17:38:16+03:00
Общество

Александр Бурков поздравил жителей с присвоением Омску звания «Город трудовой доблести»

Он также напомнил, что в годы войны объем промышленного производства города вырос более чем в 10 раз
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Александр Бурков поздравил жителей с присвоением Омску звания «Город трудовой доблести».Александр Бурков поздравил жителей с присвоением Омску звания «Город трудовой доблести».Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Омску присвоено звание «Город трудовой доблести». Помимо Омска звание присвоено еще 19 городам. Такое решение принял президент России Владимир Путин 2 июля. Присвоение почетного статуса приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведению Года памяти и славы.

- Сегодня поражает то, как люди, решая задачи столь немыслимой сложности, работали на пределе человеческих возможностей. Много примеров, когда не только рабочие, но и руководители предприятий, и министры умирали там, в грязи, когда перевозили и ставили предприятия на новом месте. Сумели переместить на тысячи километров вглубь страны целые отрасли народного хозяйства, за один-два месяца, буквально, с колёс, в чистом поле запустить стратегически важные производства, - сказал президент Владимир Путин.

Таким образом отмечен вклад омских тружеников тыла в общую победу всего российского народа. Обращение к Президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Омску почетного звания «Город трудовой доблести» подписывал Губернатор Омской области. Известие о положительном решении по этому вопросу застало главу региона, когда он общался с ветеранскими организациями. Александр Бурков поздравил всех омичей с этим событием.

Омску присвоено почетное звание. Фото: ВКонтакте

Омску присвоено почетное звание.Фото: ВКонтакте

- Поздравляю всех омичей с присвоением нашему замечательному Омску почетного звания «Город трудовой доблести». Вклад тружеников тыла в победу в Великой Отечественной войне был таким же весомым, как и воинский подвиг. Неслучайно в те годы говорили: «Великая сила, братство фронта и тыла». В короткие сроки в Омске был сформирован мощный военно-промышленный центр союзного значения. На эвакуированных в наш город предприятиях было собрано 7 тысяч прославленных танков Т-34, 3800 самолетов, изготовлено более 15 тысяч моторов для фронтовой авиации, более 8 тысяч радиостанций, сотни тысяч снарядов, патронов и много другого вооружения, так необходимого фронту, - сказал омский губернатор.

Он также напомнил, что в годы войны объем промышленного производства города вырос более чем в 10 раз. Такие показатели были достигнуты тяжким трудом наших земляков, оставшихся в тылу - женщин, детей, стариков.

- Долгих четыре года они жили только одной мыслью - все для фронта, все для Победы. Жили и трудились на пределе человеческих сил, ради своих мужей, братьев, дедов, отцов, ради всех, кто в это время защищал страну и свои семьи в пекле войны. Присуждение Омску звание «Город трудовой доблести» - это признание заслуг наших тружеников тыла и повод для гордости. Уверен, что наше молодое поколение своими успехами приумножит славу родного города, - резюмировал Александр Бурков.

Напомним, что омские заводы выпускали военную технику и снаряды для фронта. А нашесело выращивало хлеб и другую сельхозпродукцию для передовой. И вот героический труд омичей все же отмечен на государственном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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