2020-07-02T13:56:45+03:00
Общество

Губернатор Бурков и омское правительство ведут активную работу по реализации нацпроекта «Демография»

В регионе дан старт строительству десяти садиков
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Меньше недели назад Александр Бурков открыл детсад на улице 21-я Рабочая.Меньше недели назад Александр Бурков открыл детсад на улице 21-я Рабочая.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Федеральные власти отметили работу Правительства Омской области по реализации национального проекта «Демография». Об успешных результатах региона заявил сенатор Сергей Калашников. Он подчеркнул, что открытие новых детсадов, с одной стороны, дает социально-экономический эффект, а с другой – демонстрирует реальные результаты реализации нацпроектов.

- Мы видим пример Омской области с открытием детсадов. И это то, что люди могут потрогать своими руками, ощутить на собственном опыте. Люди реагируют на то, что реально видно. А видно что? Детские сады, освещение, дороги. Строительство детских садов является одной из самых важных составляющих в рамках нацпроекта «Демография», - сказал сенатор и авкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников.

В Омской области дан старт строительству сразу 10 дошкольных учреждений, в том числе в муниципальных районах региона. Только за последнее время губернатор Александр Бурков принял участие в открытии двух садиков. В ближайшее время в городе откроют еще два дошкольных образовательных учреждения. Четыре детсада рассчитаны на 538 детей. Губернатор обрисовал планы омского правительства на ближайшие два года.

- Наши планы по строительству детских садов не меняются – их поставил нам президент Владимир Владимирович Путин в рамках нацпроекта. Мы четыре детских сада уже построили, они все проходят лицензирование, - рассказал Александр Бурков. - В дальнейшем нам нужно будет еще построить 10 детских садов, которые уже запланированы, и предусмотрены деньги из федерального, областного бюджета и муниципалитета. Наша задача – построить детские сады на более 2 тыс. мест в течение ближайших двух лет.

Региональное правительство использует и форму государственно-частного партнерства при строительства дошкольных учреждений. Недавно Александр Бурков лично дал старт строительству подобного объекта. В поселке Иртышское появится новый садик на 140 мест. Соинвестором выступит местная крупная птицефабрика. Часть затрат на себя возьмет она.

В регионе ведется активная работа по строительству дошкольных учреждений. Фото: пресс-служба правительства Омской области

В регионе ведется активная работа по строительству дошкольных учреждений.Фото: пресс-служба правительства Омской области

Омский губернатор неоднократно подчеркивал: наличие детских садов позволяет родителям включиться в активную социальную жизнь. И не только социальную, но и трудовую. Поэтому детсады – это очень важный элемент развития региона и экономики.

- С другими детскими садами надо двигаться в новом направлении – делать уже более современные проекты, чтобы детские сады были не на 100 мест, а большее количество. Это будет снижать стоимость одного места для ребенка и, с другой стороны, снижать затраты на обслуживание детского сада, - сказал Александр Бурков.

Одна из целей нацпроекта «Демография» – к 2022 году предоставить всем детям от полутора до трех лет места в садиках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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