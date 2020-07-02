Губернатор Бурков и омское правительство ведут активную работу по реализации нацпроекта «Демография»
Федеральные власти отметили работу Правительства Омской области по реализации национального проекта «Демография». Об успешных результатах региона заявил сенатор Сергей Калашников. Он подчеркнул, что открытие новых детсадов, с одной стороны, дает социально-экономический эффект, а с другой – демонстрирует реальные результаты реализации нацпроектов.
- Мы видим пример Омской области с открытием детсадов. И это то, что люди могут потрогать своими руками, ощутить на собственном опыте. Люди реагируют на то, что реально видно. А видно что? Детские сады, освещение, дороги. Строительство детских садов является одной из самых важных составляющих в рамках нацпроекта «Демография», - сказал сенатор и авкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников.
В Омской области дан старт строительству сразу 10 дошкольных учреждений, в том числе в муниципальных районах региона. Только за последнее время губернатор Александр Бурков принял участие в открытии двух садиков. В ближайшее время в городе откроют еще два дошкольных образовательных учреждения. Четыре детсада рассчитаны на 538 детей. Губернатор обрисовал планы омского правительства на ближайшие два года.
- Наши планы по строительству детских садов не меняются – их поставил нам президент Владимир Владимирович Путин в рамках нацпроекта. Мы четыре детских сада уже построили, они все проходят лицензирование, - рассказал Александр Бурков. - В дальнейшем нам нужно будет еще построить 10 детских садов, которые уже запланированы, и предусмотрены деньги из федерального, областного бюджета и муниципалитета. Наша задача – построить детские сады на более 2 тыс. мест в течение ближайших двух лет.
Региональное правительство использует и форму государственно-частного партнерства при строительства дошкольных учреждений. Недавно Александр Бурков лично дал старт строительству подобного объекта. В поселке Иртышское появится новый садик на 140 мест. Соинвестором выступит местная крупная птицефабрика. Часть затрат на себя возьмет она.
В регионе ведется активная работа по строительству дошкольных учреждений.Фото: пресс-служба правительства Омской области
Омский губернатор неоднократно подчеркивал: наличие детских садов позволяет родителям включиться в активную социальную жизнь. И не только социальную, но и трудовую. Поэтому детсады – это очень важный элемент развития региона и экономики.
- С другими детскими садами надо двигаться в новом направлении – делать уже более современные проекты, чтобы детские сады были не на 100 мест, а большее количество. Это будет снижать стоимость одного места для ребенка и, с другой стороны, снижать затраты на обслуживание детского сада, - сказал Александр Бурков.
Одна из целей нацпроекта «Демография» – к 2022 году предоставить всем детям от полутора до трех лет места в садиках.
ИСТОЧНИК KP.RU