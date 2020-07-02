2020-07-02T12:59:38+03:00
Общество

Депутаты рассмотрели предложение дать новому скверу у Оми имя героя Войны Генерала Алтунина

Он наш земляк
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Алтунин Александр Терентьевич наш земляк, родился в Калачинском районе. ФОТО: ВикипедияАлтунин Александр Терентьевич наш земляк, родился в Калачинском районе. ФОТО: Википедия
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Имя героя Войны генерала Алтунина могут присвоить новому скверу на берегу Оми около Юбилейного моста. Такую инициативу, озвученную главой Центрального округа Амангельды Мундубаевым, обсуждали депутаты горсовета на заседании комитета по социальным вопросам.

Алтунин Александр Терентьевич наш земляк, родился в Калачинском районе. Отлично проявил себя на фронте, дослужился до генерала. В ходе Львовско-Сандомирской операции батальон капитана Алтунина отличился при прорыве обороны врага и освобождении города Владимир-Волынский. В июле 1944 года во главе батальона переправился через Вислу у села Доротка в Польше, захватил плацдарм. Умело организовав оборону, свыше 40 дней вел бой на плацдарме, отвлекая силы противника от основного Сандомирского плацдарма. В сентябре 1944 года уцелевшие 40 бойцов во главе с Алтуниным по приказу командования оставили плацдарм и соединились с основными силами. За эту операцию капитану Алтунину присвоено звание Героя Советского Союза.

Депутаты горсовета в целом не возражали против присвоения скверу имени уважаемого человека. Однако засомневались, можно ли это сделать без рассмотрения вопроса топонимической комиссией города.

- Не противоречит ли это законодательству? Что мы сейчас это обсуждаем, готовы принимать какие-то решения, но без рассмотрения вопроса топонимической комиссией? – уточнил депутат Михаил Федотов.

- Решение комиссии носит рекомендательный характер. Противоречий я здесь не вижу. Мы вынесли этот вопрос на рассмотрение депутатов, чтобы в дальнейшем они были в курсе обсуждения, - отметили юристы горсовета.

В итоге комитет рекомендовал согласиться с предложением главы Центрального округа дать имя Алтунина скверу в центре Омска. Этот вопрос будет рассматриваться в дальнейшем на пленарном заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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