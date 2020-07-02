2020-07-02T11:51:08+03:00
Общество

Депутаты предложили присвоить президенту ОмГУПС звание «Почетный гражданин города Омска»

Окончательное решение горсовет примет уже на пленарном заседании
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ФОТО: Отдел горсовета по взаимодействию со СМИФОТО: Отдел горсовета по взаимодействию со СМИ
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На комитете горсовета по социальным вопросам депутаты рассмотрели предложение присвоить звание «Почетный гражданин города Омска» Галиеву Ильхаму Исламовичу. Всю свою жизнь он посвятил родному Университету Путей и сообщения. Сейчас он является президентом ОмГУПСа, председатель Диссертационного совета. Ильхам Галиев — доктор технических наук, профессор, действительный член Российской академии транспорта, член-корреспондент Российской инженерной академии, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации. Имеет авторские свидетельства и патенты на изобретения, автор многочисленных научных работ. Помимо этого он крупный специалист и известный ученый в области динамики транспортных средств, вибрационной защиты человека и подвижного состава. С предложениями о присвоении Галиеву звания «Почетный гражданин города Омска» необнократно обращались и общественные организации, среди которых, например, фонд «Духовное наследие».

- Знаю, сколько он сделал для родного университета. Это позволило вывести ОмГУПС в число ведущих в стране. Ильхам Исламович даже не нуждается в лишних представлениях, - отозвалась председатель комитета по социальным вопросам Татьяна Студеникина.

Поддержал ее мнение и коллега депутат Максим Астафьев.

- Даже нет смысла говорить о заслугах этого человека. Мы на комиссии рассматривали его кандидатуру. Поддержали единогласно. Он очень много сделал, - добавил Астафьев.

В итоге комитет рекомендовал присвоить Ильхаму Галиеву звание «Почетный гражданин города Омска». Депутаты примут окончательное решение уже на пленарном заседании горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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