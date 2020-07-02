Депутаты предложили присвоить президенту ОмГУПС звание «Почетный гражданин города Омска»
На комитете горсовета по социальным вопросам депутаты рассмотрели предложение присвоить звание «Почетный гражданин города Омска» Галиеву Ильхаму Исламовичу. Всю свою жизнь он посвятил родному Университету Путей и сообщения. Сейчас он является президентом ОмГУПСа, председатель Диссертационного совета. Ильхам Галиев — доктор технических наук, профессор, действительный член Российской академии транспорта, член-корреспондент Российской инженерной академии, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации. Имеет авторские свидетельства и патенты на изобретения, автор многочисленных научных работ. Помимо этого он крупный специалист и известный ученый в области динамики транспортных средств, вибрационной защиты человека и подвижного состава. С предложениями о присвоении Галиеву звания «Почетный гражданин города Омска» необнократно обращались и общественные организации, среди которых, например, фонд «Духовное наследие».
- Знаю, сколько он сделал для родного университета. Это позволило вывести ОмГУПС в число ведущих в стране. Ильхам Исламович даже не нуждается в лишних представлениях, - отозвалась председатель комитета по социальным вопросам Татьяна Студеникина.
Поддержал ее мнение и коллега депутат Максим Астафьев.
- Даже нет смысла говорить о заслугах этого человека. Мы на комиссии рассматривали его кандидатуру. Поддержали единогласно. Он очень много сделал, - добавил Астафьев.
В итоге комитет рекомендовал присвоить Ильхаму Галиеву звание «Почетный гражданин города Омска». Депутаты примут окончательное решение уже на пленарном заседании горсовета.
ИСТОЧНИК KP.RU