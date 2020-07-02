2020-07-02T09:20:51+03:00
Общество

Депутаты обсудили показатели Омска в рейтинге инвестиционной привлекательности

Народные избранники намерены войти в специальную рабочую группу, курирующую это направление
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ФОТО: Отдел горсовета по взаимодействию со СМИФОТО: Отдел горсовета по взаимодействию со СМИ
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Итоги рейтинга Агентства стратегических инициатив обсуждался депутатами на комитете горсовета по вопросам экономического развития. Агентство подготовило исследование с оценкой инвестиционной привлекательности регионов. Из возможных 400 баллов наш регион набрал порядка 240.

- Агентство ведет этот рейтинг с ноября. Всего в нем 44 показателя, из которых к компетенции мэрии относятся 32 критерия, - рассказал исполняющий обязанности директора департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов. – В 2018 году Омская область была на 71 месте, в 2019 поднялась на 7 позиций и стала 64-я. У нас положительная динамика по 26 показателям. А по 12 критериям Омская область сравнялась с лидерами.

Тем не менее, депутаты горсоветы довольно критически оценили результаты этого рейтинга. Они убеждены, что региону есть, куда расти.

- У нас лишь 64-е место из 85 регионов, сами понимаете. А мы, между прочим, город-миллионник, город с огромным промышленным и инвестиционным потенциалом. Как вы правильно заметили, нам есть еще куда стремиться, - сказал председатель комитета горсовета по вопросам экономического развития Алексей Провозин.

Он поинтересовался, планирует ли администрация города включать в состав специальной рабочей группы представителей горсовета.

- Если у вас есть такое желании, давайте включим, - ответил Михаил Щелконогов.

- А инвестиционный паспорт Омска у вас есть на сайте? – поинтересовался депутат Владимир Казанин.

- Есть, конечно. Я могу вам его представить. Он на трех языках: русском, английском и китайском, - доложил исполняющий обязанности директора департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов.

В итоге депутаты на комитете решили принять информацию к сведению. Кроме того, мэрии рекомендовано предоставить итоге рейтинга народным избранникам, а также включить в состав специальной рабочей группы по этому вопросу представителей омского горсовета. Депутаты готовы работать над улучшением инвестиционной привлекательности Омска вместе с администрацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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