Депутаты горсовета рассмотрели вопросы эффективности работы муниципальных предприятий Омска

2 Июль 2020 2020-07-02T09:21:28+03:00

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Вопрос эффективности муниципальных предприятий города Омска рассмотрели депутаты на заседании комитета горсовета по вопросам экономического развития. В мэрии разработана специальная балльная система оценки их деятельности. По итогам 2017-2019 годов проанализирована работа 14 предприятий. В итоге 5 МУПов признанны неэффективными. Среди них «Пассажирское предприятие №4», «Центр недвижимости, дизайна и рекламы», МП «Муниципальная недвижимость». Они, по информации замдиректора департамента имущественных отношений Натальи Салаховой, в основном не ведут особой деятельности. А существуют за счет сдачи имущества в аренду. В отношении предприятий, признанных неэффективными решается вопрос об их реорганизации или полной ликвидации.

Эффективной признана деятельность муниципального предприятия «Гостиничный комплекс «Иртыш». Она повысила свою доходность за счет заключения договора с китайской фирмой СС-7, работники которой трудятся на объектах нефтезавода. Хорошие показатели и у МП «Парк имени 30-летия ВЛКСМ».

- Предприятию удалось увеличить свои финансовые показатели за счет открытия новых аттракционов и введения новых видов зимних развлечений, за счет проведения каких-то фестивалей и мероприятий. Плюс за счет снижения арендной платы за землю, - уточнила замдиректор департамента имущественных отношений Наталья Салахова.

Депутат Владимир Гуселетов поинтересовался, для чего работают предприятия, которые фактически не ведут свою деятельность.

- Они года 2 уже, по сути, не работают. А в Центре недвижимости, дизайна и рекламы, а также в «Учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта» есть сотрудники. И они получают зарплату из бюджета все это время. Для чего нам это? – удивился Гуселетов.

По информации департамента имущественных отношений, средства на это они могут получить с доходов от сдачи объектов собственности в аренду.

Алексей Ложкин поинтересовался, почему город снизил финансирование МП «Банное хозяйство» и чье это решение.

- Не могу сейчас ответить, - сказала Наталья Салахова.

- Очень плохо. Потому что 2-3 месяца они не работают. Все это время люди сидят без зарплаты, - отозвался депутат Ложкин.

Председатель комитета по вопросам экономического развития Алексей Провозин напомнил: по федеральному закону до 2025 органы власти должны избавиться от муниципальных предприятий.

- Что мы будем делать с гостиницей «Иртыш», с парками? – поинтересовался Провозин.

- У нас в администрации составлена дорожная карта. До 1 сентября будут определены решения по каждому предприятию, - ответила замдиректора департамента имущественных отношений Наталья Салахова.

Информацию депутаты решили принять к сведению. Кроме того, администрации поручено предоставить итоги дорожной карты в комитет. Этот вопрос депутаты оставили на своем контроле.

- Мы оставляем вопрос в комитете. К его обсуждению мы вернемся в весеннюю сессию. Тема для нас очень важная, - резюмировал Алексей Провозин.

ИСТОЧНИК KP.RU