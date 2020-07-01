2020-07-01T15:45:52+03:00
Общество

Последнюю квартиру в акции "Мой регион" получила медик из Называевска

Ей досталась квартира в "Старгороде"
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Счастливая обладательница квартиры в "Старгороде" Наталья Лысова. Фото: Авдеев ЮрийСчастливая обладательница квартиры в "Старгороде" Наталья Лысова. Фото: Авдеев Юрий
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Последний крупный приз в акции "Мой регион" получила Наталья Лысова, специалист по кадрам в Называевской центральной районной больнице. Из-за долгой поездки они с мужем смогли проголосовать по поправкам в Конституцию только сегодня, 1 июля, в последний день. Эти чувства можно описать выражением «шокирующая радость».

- Я в принципе не очень везучий человек, вот так по-крупному выиграла впервые в жизни, - признается Наталья. - Мы всегда принимаем участие в выборах, и нынешнее голосование тоже не смогли оставить без внимания. Пришли на участок, проголосовали, выбрали купон. Нам даже монетку дали, чтобы стереть на купоне защитный слой. А она, как и купон, оказались счастливыми. Надпись на моём купоне гласила: «Квартира». Честно сказать, мгновенного взрыва эмоций не было. Я просто не сразу поверила в происходящее, мы с мужем несколько раз недоуменно переглянулись. А представители комиссии и волонтёры начали нас спрашивать, почему мы даже не улыбаемся? У меня же был только один вопрос: «А разве такое бывает? Разве можно вот так просто выиграть квартиру?». Лишь потом началось осознание произошедшего, первоначальный шок теперь сменяется безграничной радостью», – рассказала победительница.

Осматривать новую квартиру супруги планируют в ближайшие дни. Они пока не решили, как именно распорядятся выигрышем, но в семье подрастают две дочери. Скорее всего, они будут жить там во время учебы в университете.

- Пока планов, что делать с квартирой, нет. Но она точно нам пригодится, ведь у нас подрастают две дочери. А старшая уже заявила: «Как здорово, когда я окончу школу и буду получать профессию, у меня в Омске уже будет собственное жильё». Пока мы только принимаем поздравления от родственников и друзей и переживаем потрясающие эмоции от великолепного подарка в виде новой квартиры в областном центре», – подытожила Наталья Лысова.

Социальная акция "Мой регион" началась 25 июня, в первый день голосования по поправкам, и закончилась сегодня, 1 июля. Все 11 крупных подарков – 6 квартир в Омске и 5 автомобилей LADA Granta – нашли своих обладателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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