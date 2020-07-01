Глава омских студотрядов: Поправки в Конституцию позволят России двигаться вперед

1 Июль 2020 2020-07-01T16:34:06+03:00

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Председатель правления Омского регионального отделения Российских студенческих отрядов Алексей Потейко высказал свое мнение по поводу голосования по поправкам в Конституцию. Он уверен, что изменения дадут мощный потенциал для развития государства.

- Сегодня очень важный день для страны. Весь актив омских студенческих отрядов включился в подготовку к голосованию. Наши ребята стали волонтерами конституции и целый месяц работали с гражданами по разъяснению тех поправок, которые сегодня принимаются. Мы разъясняли пожилым людям варианты голосования, чтобы обезопасить их в период пандемии, - отметил Алексей Потейко.

Он сообщил, что с 25 июня студотряды начали выезжать на трудовые объекты и многие ребята проголосовали перед отправками на свои участки работы. Потейко обозначил наиболее важные, по его мнению, изменения.

- Для нас очень важны поправки, которые защищают права трудящихся, потому что студенческие отряды популяризируют рабочие профессии, создают первые рабочие места для студентов. Мы за поправки, которые поддерживают волонтерскую деятельность, очень важны поправки в сфере экологии. В целом, весь блок поправок позволит нашей стране двигаться вперед, - сказал председатель правления Омского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

ИСТОЧНИК KP.RU