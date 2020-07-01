Глава омской федерации профсоюзов Моисеенко поддержали поправки в Конституцию

1 Июль 2020 2020-07-01T13:36:03+03:00

Сергей Моисеенко рассказал, что серьезных нарушений на участках не обнаружено

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О ходе голосования по поравкам в Конституцию рассказал председатель Федерации Омских профсоюзов Сергей Моисеенко. Он уверен, что от результатов голосования зависит жизнь всех россиян.

- Сегодня исторический момент. Мы голосуем за поправки в Конституцию России. Наше решение – на благо людей, поправки касаются всех граждан страны, - сказал Сергей Моисеенко.

По мнению председателя федерации организаторам удалось главное - забота о здоровье граждан в условиях эпидемии.

- Мы голосовали в течение семи дней. Четко соблюдали противоэпидемический режим. На участках не было очереди. Здоровье людей – это главное, - уверен глава омских профсоюзов.

Моисеенко также отметил большое количество наблюдателей на голосовании и отсутствие явных нарушений.

- Могу сказать, что на данный момент явных нарушений нет. Есть некоторые технические вопросы, которые оперативно решаются. В целом, отличительной позитивной особенностью нынешнего голосования я бы назвал большое количество наблюдателей – это представители общественных организаций, профсоюзов, политических партий, - говорит Сергей Моисеенко.

ИСТОЧНИК KP.RU