Омич выиграл квартиру после голосования по поправкам в Конституцию

1 Июль 2020 2020-07-01T12:58:13+03:00

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Сегодня пятую из шести квартир выиграл житель Центрального округа Омска. 58-летнему Андрею Горохову досталась квартира в микрорайоне Рябиновка. Мужчина недавно переехал в Омск и уже стал обладателем квартиры. Он всегда старался принимать участие в голосовании, вот и сейчас пришел на участок выразить гражданскую позицию. Об акции "Мой регион" мужчина узнал от волонтеров, взял купон и выиграл. -Я, можно сказать, в шоке! Собирался на голосование среди недели, но не получилось. Решил пойти сегодня. Зашел, проголосовал. Хотел уже уходить, но сказали, что там акция. Может быть, если бы я среди недели проголосовал, а сегодня не пришел, то другой бы человек выиграл, – отметил победитель. 1 июля социальная акция «Мой регион» действует последний день. Своего владельца ждет еще одна квартира. Отметим, что за весь период акции омичи уже получили множество других ценных подарков. Всего на сегодняшний день оставалось 15704 подарка.

ИСТОЧНИК KP.RU