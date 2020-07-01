В Омске проверят ПАТП, автобус которого устроил массовую аварию в центре

1 Июль 2020 2020-07-01T08:55:24+03:00

ДТП произошло на остановке "Театральная площадь" прямо перед светофором. Фото: Фото: ВКонтакте

В «паровозик» на светофоре встали 7 машин

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Омская прокуратура проверит соблюдение требований к работе пассажирского предприятия, чей автобус попал в ДТП на ул. Ленина.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратуры будет проверено соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности предприятия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что основанием для проверки стало ДПТ, произошедшее вчера на ул. Ленина на остановке "Театральная площадь". Предположительно виновником "паровозика" стал именно водитель автобуса. Очевидцы выдвигали разные версии, но официальных данных пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU