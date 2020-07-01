2020-07-01T08:55:24+03:00
Общество

В Омске проверят ПАТП, автобус которого устроил массовую аварию в центре

В «паровозик» на светофоре встали 7 машин
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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ДТП произошло на остановке "Театральная площадь" прямо перед светофором. Фото:ДТП произошло на остановке "Театральная площадь" прямо перед светофором. Фото:Фото: ВКонтакте
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Омская прокуратура проверит соблюдение требований к работе пассажирского предприятия, чей автобус попал в ДТП на ул. Ленина.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратуры будет проверено соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности предприятия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что основанием для проверки стало ДПТ, произошедшее вчера на ул. Ленина на остановке "Театральная площадь". Предположительно виновником "паровозика" стал именно водитель автобуса. Очевидцы выдвигали разные версии, но официальных данных пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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