2020-06-30T11:57:07+03:00
Общество

В центре Омска 7 машин встали в «паровозик»

Авария случилась прямо перед светофором
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич следит за аварией из дома. Фото:Омич следит за аварией из дома. Фото:Фото: ВКонтакте
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В соцсетях появились сообщения о том, что на ул. Карла Маркса в районе остановки пл. Ленина в "паровозик" встали 7 машин. Среди них есть грузовая газель, и муниципальный автобус.

В комментариях омичи предполагают, что виновником аварии стал водитель автобуса. Именно он и протаранил другие машины, по сообщениям очевидцев этого крупного ДТП. По версии комментаторов, водителю автобуса стало плохо, он пытался подать сигнал автомобилям впереди, но среагировать водители не успели из-за красного сигнала светофора. На месте аварии уже дежурит скорая помощь. Повсюду разбросаны детали от разбитых машин. Рядом с местом происшествия в центре образовалась приличная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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