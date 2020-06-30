2020-06-30T16:07:53+03:00
Общество

Омский боец Шлеменко проголосовал по поправкам в Конституцию

Спортсмен отметил, что голосование решает судьбу всей страны
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Спортсмен считает голосование возможностью наладить диалог с властью. Фото:Спортсмен считает голосование возможностью наладить диалог с властью. Фото:Фото: ВКонтакте
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Сегодня в Омске проголосовал по поправкам в Конституцию и Александр Шлеменко, боец смешанных единоборств. Спортсмен выразил свою гражданскую позицию и призвал омичей следовать своему примеру.

- Если мы не будем выражать свою позицию, если мы не будем говорить, что нам нужно, как мы донесем свои потребности до власти? - говорит Шлеменко.

Самым важным спортсмен считает не молчать и выстраивать диалог с властью способами, предусмотренными законом.

Напомним, проголосовать по поправкам в Конституцию омичи смогут сегодня до 20:00 и завтра, 1 июля. Избирательные участки работают и на придомовых территориях для удобства граждан. Соблюдаются все необходимые санитарные меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Омский боец Шлеменко проголосовал по поправкам в Конституцию
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