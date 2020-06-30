Омский боец Шлеменко проголосовал по поправкам в Конституцию
Сегодня в Омске проголосовал по поправкам в Конституцию и Александр Шлеменко, боец смешанных единоборств. Спортсмен выразил свою гражданскую позицию и призвал омичей следовать своему примеру.
- Если мы не будем выражать свою позицию, если мы не будем говорить, что нам нужно, как мы донесем свои потребности до власти? - говорит Шлеменко.
Самым важным спортсмен считает не молчать и выстраивать диалог с властью способами, предусмотренными законом.
Напомним, проголосовать по поправкам в Конституцию омичи смогут сегодня до 20:00 и завтра, 1 июля. Избирательные участки работают и на придомовых территориях для удобства граждан. Соблюдаются все необходимые санитарные меры предосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU