Владимир Путин призвал омичей высказаться по поправкам в Конституцию

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:51:54+03:00

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В предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию президент Владимир Путин обратился ко всем избирателям. Он поблагодарил тех, кто уже отдал свой голос. И призвал обязательно высказаться, еще не сходивших к избирательным участкам.

- Мы голосуем не просто за поправки, мы голосуем за страну, ради которой работаем, - заявил глава государства, - Голос каждого из вас — самый важный, самый главный.

Голосование продлится до 1 июля. Есть несколько вариантов отдать свой голос: на обычных избирательных участках, придомовых территориях и с помощью надомного голосования. Губернатор Омской области проголосовал в один из первых дней. Он так прокомментировал необходимость принятия поправок:

- Наиболее важной я бы назвал одну поправку, которая для меня является ключевой. Это изменение в 75-ю статью Конституции, где фиксируется, что заработная плата должна быть не ниже прожиточного минимума. И социальные поправки. Это обязательная гарантированная индексация пенсий и социальных пособий. Вот самое ключевое – то, что гарантирует уровень заработной платы и достойный уровень социальной поддержки, - сказал Александр Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU