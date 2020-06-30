В Омской области за сутки COVID-19 заразились 82 человека
Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Омске сообщает о 82 новых случаях заражения в Омске за сутки. Общее число с начала эпидемии 3 165.
Количество выздоровевших резко увеличилось. Сегодня оно составило 100 человек, хотя несколько последних дней не поднималось и до пятидесяти.
Новых смертей от коронавируса за прошедшие сутки в штабе не зафиксировали.
Под домашним наблюдением врачей сегодня остаются 1 628 человек, сняты с учета уже 34 832 человека. Накануне министр здравоохранения Ирина Солдатова не исключила возможности второй волны коронавируса. По ее расчетам, она может случиться в октябре-ноябре.
ИСТОЧНИК KP.RU