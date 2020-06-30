2020-06-30T12:22:24+03:00
Общество

В Омской области за сутки COVID-19 заразились 82 человека

Количество смертей не увеличилось
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Статистика по коронавирусу в Омске продолжает быть нестабильной. Фото:Статистика по коронавирусу в Омске продолжает быть нестабильной. Фото:
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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Омске сообщает о 82 новых случаях заражения в Омске за сутки. Общее число с начала эпидемии 3 165.

Количество выздоровевших резко увеличилось. Сегодня оно составило 100 человек, хотя несколько последних дней не поднималось и до пятидесяти.

Новых смертей от коронавируса за прошедшие сутки в штабе не зафиксировали.

Под домашним наблюдением врачей сегодня остаются 1 628 человек, сняты с учета уже 34 832 человека. Накануне министр здравоохранения Ирина Солдатова не исключила возможности второй волны коронавируса. По ее расчетам, она может случиться в октябре-ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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