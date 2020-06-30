Названа дата возможной второй волны коронавируса в Омске
Коронавирус в Омской области никак не отступает. Ежедневно выявляют 70-80 новых случаев, хотя к 1 июля глава минздрава Ирина Солдатова планировала, что их не будет больше 20-30. Однако победить опасную инфекцию пока не получается.
Более того, министр спрогнозировала вторую волну. Об этом заявила глава омского минздрава, комментируя в эфире Россия-24 ситуацию с началом нового учебного года с 1 сентября.
- Если будет вторая волна, мы не знаем, когда это начнется. Есть ряд показателей о неблагоприятной ситуации. Это рост заболеваемости с симптомами, а не как у нас сейчас половина на половину. Пик заболеваний приходится на октябрь-ноябрь. С этим связана необходимость быть готовыми с 1 сентября к переходу на дистанционное обучение. Если будет выбор между здоровьем и очным обучением, то здесь вопросов не будет, - сказала Ирина Солдатова.
ИСТОЧНИК KP.RU