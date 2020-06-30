2020-06-30T07:43:12+03:00
Общество

Названа дата возможной второй волны коронавируса в Омске

Заявление сделала глава минздрава Ирина Солдатова
Станислав МУХИН
Поделиться:
Ирина Солдатова прокомментировала ситуацию с коронавирусом.Ирина Солдатова прокомментировала ситуацию с коронавирусом.Фото: пресс-служба правительства Омской области
Изменить размер текста:

Коронавирус в Омской области никак не отступает. Ежедневно выявляют 70-80 новых случаев, хотя к 1 июля глава минздрава Ирина Солдатова планировала, что их не будет больше 20-30. Однако победить опасную инфекцию пока не получается.

Более того, министр спрогнозировала вторую волну. Об этом заявила глава омского минздрава, комментируя в эфире Россия-24 ситуацию с началом нового учебного года с 1 сентября.

- Если будет вторая волна, мы не знаем, когда это начнется. Есть ряд показателей о неблагоприятной ситуации. Это рост заболеваемости с симптомами, а не как у нас сейчас половина на половину. Пик заболеваний приходится на октябрь-ноябрь. С этим связана необходимость быть готовыми с 1 сентября к переходу на дистанционное обучение. Если будет выбор между здоровьем и очным обучением, то здесь вопросов не будет, - сказала Ирина Солдатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В лобовом столкновении под Омском погиб молодой водитель
Названа категория пациентов в Омске с самой высокой смертностью при COVID-19
Названа дата возможной второй волны коронавируса в Омске
Мэрия проверит асфальт, испорченный танками в центре Омска после парада
Специалисты Россельхознадзора не допустили вывоз зараженного пиломатериала из Томской области в Республику Казахстан
Омское правительство ведет активную работу по проблемам мусорных полигонов
Губернатор Бурков расписался на первой свае будущего детсада в Омском районе
Подписывайтесь на «Комсомолку» в Инстаграме!
В Омске проверили готовность пунктов проведения ЕГЭ
Омич заплатит 400 тысяч за изрезанные на свадьбе лица новобрачных
36 тонн яблок уничтожили
Губернатор Бурков вручил лучшим учителям Омской области ключи от машин