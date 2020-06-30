2020-06-30T09:36:13+03:00
Общество

«Это навсегда? Нет!»: Глава минобра высказалась о переходе омских школ на дистанционку с 1 сентября

Министр Татьяна Дернова ответила на слухи, которые ходят в родительских чатах
Станислав МУХИН
Поделиться:
Министр Татьяна Дернова ответила на слухи, которые ходят в родительских чатах.Министр Татьяна Дернова ответила на слухи, которые ходят в родительских чатах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Второй месяц в Омске ходят слухи о начале нового учебного года в омских школах в режиме онлайн. Родители предполагают, что с 1 сентября продолжится дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса. Однако министр омского образования Татьяна Дернова эти слухи опровергла. Ведомство планирует начало нового учебного года за партами.

- Мы хотим со всеми ребятами, со всеми педагогами сесть за парты. Те, кто отвечают за наше здоровье, для этого очень стараются, - сказала министр образования Омской области Татьяна Деронова. - Дистанционное обучение – это несвойственная история для нашей школы, она нам не нравится, и мы ее воспринимаем исключительно как временное явление, потому что в четвертой четверти завершившегося учебного года другого варианта не было. Мы строим школы, детские сады – и только одно это должно прекратить все рассуждения о том, что дистанционное обучение навсегда. Нет!

Добавим, что сегодня министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова заявила, что в регионе возможна вторая волна коронавируса. В качестве наиболее вероятной ее даты названы октябрь-ноябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За неделю от коронавируса в Омске скончались 4 человека
Сбербанк и Росводоканал будут развивать государственно-частное партнерство
«Это мы»: новый суперхит специально для тех, кто находится в поиске нового сериала
Стало известно, где чаще всего заражаются коронавирусом в Омске
Омич пытался избавиться от тещи, обвинив ее в краже
Красивая беседка для вашей дачи.
Куда пойти учиться в Омске? Новости для абитуриентов!
Определились победители первого сибирского онлайн-турнира на «Кубок Ростелекома»
Медиация как эффективный способ разрешения споров в страховании
«Это навсегда? Нет!»: Глава минобра высказалась о переходе омских школ на дистанционку с 1 сентября
Плюсы «сельской» прописки
Летний дачный сезон открыт!
«Хотел порадовать любимую»: Омич из-за ссоры с девушкой обокрал цветочный магазин
Поступить в вуз онлайн - это просто
ПАСФ ООО Днепр на страже экологической обстановки
Мэр Оксана Фадина проверила, как идет строительство детсада в Рябиновке
В лобовом столкновении под Омском погибли двое водителей
Названа категория пациентов в Омске с самой высокой смертностью при COVID-19
Названа дата возможной второй волны коронавируса в Омске
Мэрия проверит асфальт, испорченный танками в центре Омска после парада
Специалисты Россельхознадзора не допустили вывоз зараженного пиломатериала из Томской области в Республику Казахстан
Омское правительство ведет активную работу по проблемам мусорных полигонов
Губернатор Бурков расписался на первой свае будущего детсада в Омском районе
Подписывайтесь на «Комсомолку» в Инстаграме!
В Омске проверили готовность пунктов проведения ЕГЭ
Омич заплатит 400 тысяч за изрезанные на свадьбе лица новобрачных
36 тонн яблок уничтожили
Губернатор Бурков вручил лучшим учителям Омской области ключи от машин