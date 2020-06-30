«Это навсегда? Нет!»: Глава минобра высказалась о переходе омских школ на дистанционку с 1 сентября

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:36:13+03:00

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Второй месяц в Омске ходят слухи о начале нового учебного года в омских школах в режиме онлайн. Родители предполагают, что с 1 сентября продолжится дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса. Однако министр омского образования Татьяна Дернова эти слухи опровергла. Ведомство планирует начало нового учебного года за партами.

- Мы хотим со всеми ребятами, со всеми педагогами сесть за парты. Те, кто отвечают за наше здоровье, для этого очень стараются, - сказала министр образования Омской области Татьяна Деронова. - Дистанционное обучение – это несвойственная история для нашей школы, она нам не нравится, и мы ее воспринимаем исключительно как временное явление, потому что в четвертой четверти завершившегося учебного года другого варианта не было. Мы строим школы, детские сады – и только одно это должно прекратить все рассуждения о том, что дистанционное обучение навсегда. Нет!

Добавим, что сегодня министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова заявила, что в регионе возможна вторая волна коронавируса. В качестве наиболее вероятной ее даты названы октябрь-ноябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU