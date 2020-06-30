Мэр Оксана Фадина проверила, как идет строительство детсада в Рябиновке

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:22:00+03:00

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Открытия детского сада жители микрорайона Рябиновка ждут с нетерпением. Строительство этого объекта идет с 2015 года. Его планируется завершить до конца этого года и сдать в эксплуатацию в следующем году. Мэр Омска Оксана Фадина проверила состояние здания, где будет располагаться дошкольное учреждение, рассчитанное на 310 мест.

Электронный аукцион на муниципальный контракт, который предусматривает выполнение строительно-монтажных работ на этом объекте на сумму более 78 млн рублей, выиграла ООО Строительная компания «Лидер». Предыдущий подрядчик испытывал серьезные финансовые проблемы, но расторгать договор с администрацией не хотел. В итоге фирма обанкротилась.

С гендиректором нового подрядчика ООО Строительная компания «Лидер» Константином Овчинниковым Оксана Фадина внимательно осмотрела внутреннее состояние объекта и прилегающую к будущему садику территорию. Мэр обращала внимание буквально на все: чем будет производиться внешняя отделка, как благоустроят детскую площадку, с каких внутренних работ начнет свою деятельность на объекте подрядчик и многое другое.

- В Рябиновке есть полная потребность на этот детский сад, но родители и ребятишкам пока приходится ездить в дошкольное учреждение, которое расположено достаточно далеко и это мы решили поправить, - считает мэр Оксана Фадина. – С точки зрения проведения торгов, очень важно было, чтобы третий подрядчик, который заходит на этот объект, обладал необходимыми компетенциями.

И хотя до сдачи в эксплуатацию детсада в «Рябиновке» еще далеко, уже сейчас мэрия ведет работу по подготовке закупок «начинки» для будущего сада – всего того, без чего невозможна нормальная и комфортная жизнь детишек. Такой подход неслучаен - это делается для того, чтобы как можно скорее обустроить готовое помещение и принять юных жителей микрорайона. На эти цели дополнительно планируется выделить еще 38 млн рублей.

После того, как в декабре ремонт будет закончен, пояснила Оксана Фадина, начнется этап работы с контрольно-надзорными органами, которые выдают разрешительные документы – МЧС и Роспотребназдором.

А пока строители начинают готовить площадку к завозу материалов, чтобы начать отделывать фасады, проводить благоустройство территории и параллельно внутри объекта вести отделочные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU