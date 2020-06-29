Омское правительство ведет активную работу по проблемам мусорных полигонов

29 Июнь 2020 2020-06-29T20:00:05+03:00

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В омском правительстве подвели очередные промежуточные итоги мусорный реформы. О проделанной губернатором и властями работе рассказал замглавы министерства экологии и природных ресурсов. Александр Матненко признал: сложности при прохождении мусорной реформы есть. Однако система вывоза мусора работает и коллапса удалось избежать. Процесс налажен и это главное.

Как считает Александр Матненко, главная сложность была в том, что в Омской области за уборку отходов отвечает только один регоператор. В других субъектах часто работает несколько компаний. Однако в случае с Омским регионом это позволило добиться справедливой тарифной нагрузки и прозрачной системе оплаты.

- Идет второй год реформы, и принято два важнейших документа. Во-первых, территориальная схема. У нас утверждена и принята новая территориальная схема с электронной версией и математической моделью, где рассчитано наиболее оптимально с экономической и экологической точки зрения движение всех потоков. И второго уровня документ – это порядок накопления твёрдых коммунальных отходов. Прежде у нас не было такого документа, в феврале он появился. Он пошагово расписывает, как на первичном этапе, на местности, собирается мусор, - рассказал замминистра.

ФОТО: пресс-службы ООО «Магнит»

Документ подробно объясняет омичам, какой мусор и куда следует нести, к каким контейнерным площадкам, как и по какому принципу те обустроены, и кто за них отвечает. И он - маленький мостик к переходу на раздельный сбор мусора в регионе.

По решению губернатора Александра Буркова в Омской области уже второй год выделяются средства на установку контейнеров в помощь муниципалитетам.

- В этом году 25 миллионов выделяется на содержание и обустройство восьми новых полигонов. Это должно привести к удешевлению вывоза мусора и гарантировать его стабильный вывоз, потому что до этого был только один полигон в Называевском районе, но туда невозможно возить мусор со всей области, - пояснил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона. - И ещё очень высока вероятность того, что дальнейшие федеральные программы включат в себя рекультивацию таких полигонов после окончания сроков временного действия. Ещё хочу отметить по поводу 8 полигонов, которые у нас появились: наш губернатор провёл очень большую работу. Он сделал невероятное, потому что процесс буксовал, и без его вмешательства так и стоял бы на месте.

Помимо этого по решению Александра Буркова на ликвидацию несанкционированных свалок в регионе выделяется в этом году порядка 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU