2020-06-29T18:18:31+03:00
Общество

Губернатор Бурков расписался на первой свае будущего детсада в Омском районе

Глава региона дал старт строительству нового дошкольного учреждения в поселке Иртышское
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Глава региона дал старт строительству нового дошкольного учреждения.Глава региона дал старт строительству нового дошкольного учреждения.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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В омском правительстве дали старт строительству первого из 10 садиков в регионе в этом году. Новый детсад на 140 мест в поселке Иртышское Омского района - пример государственно-частного партнерства. Соинвестором выступило ЗАО "Иртышское". Компания взяла на себя четвертую часть финансирования оснащения дошкольного учреждения. Правительство Омской области поддерживает инициативу социально ответственного бизнеса и вклад в устойчивое развитие территорий, на которых он работает.

Губернатор уже расписался на одной из 253 свай, на которой написал:

«На счастье детям!»

«Доброе дело по инициативе Губернатора А.Л. Буркова и ЗАО Иртышское» , - добавил от себя руководитель птицефабрики ЗАО "Иртышское" Анатолий Беззубцев.

Александр Бурков сфере образования уделяет особое внимание. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Александр Бурков сфере образования уделяет особое внимание.Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня губернатор побывал на стройплощадке будущего дошкольного учреждения. 25 июня по результатам электронного аукциона заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ со строительной компанией «Лидер». И уже сегодня работы были начаты. Вырыт котлован, подрядчик приступил к установке свай.

Уже начато строительство. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Уже начато строительство.Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Данный объект примечателен вложениями частного инвестора - Иртышской птицефабрики. Финансируется строительство в смешанной форме - средства областного бюджета и деньги предприятия. Генеральный директор птицефабрики Анатолий Беззубцев выразил желание помочь в возведении детского сада. Коллектив предприятия со своим руководителем многое делают для посёлка Иртышское, соседних поселений с точки зрения социальной поддержки спорта, образования. Этот детский сад - пилотный проект и реальный пример социально ориентированного бизнеса, который сам приходит и говорит: «Посёлку нужен детский сад - не хватает мест для ребятишек, наше предприятие готово вкладываться», - сказал Александр Бурков.

Закончить строительство планируется к 21 декабря 2020 года. Как рассказали в пресс-службе омского правительства, Иртышское разрастается, мест в действующем детском саду катастрофически не хватает. Поэтому открытия нового садика в посёлке уже ждут с большим нетерпением.

- Поддержка социальных объектов нашим акционерным обществом - добрая традиция, которая повелась очень давно, - пояснил генеральный директор ЗАО «Иртышское» Анатолий Беззубцев. - Этот поселок был организован в апреле 1944 года. Ещё шла война, а люди уже думали о том, что нужно людей кормить, нужно солдат, которые вернутся с фронта, обеспечить работой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Губернатор Бурков расписался на первой свае будущего детсада в Омском районе
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