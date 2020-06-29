2020-06-29T14:56:20+03:00
Общество

В Омске проверили готовность пунктов проведения ЕГЭ

Отработали технические моменты, связанные с новыми мерами безопасности
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Проверка готовности пунктов проведения ЕГЭ. Фото:Проверка готовности пунктов проведения ЕГЭ. Фото:Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Для профилактики распространения коронавирусной инфекции в пунктах проведения ЕГЭ в этом году ввели дополнительные меры безопасности. Проверку по их соблюдению провели сегодня во всех пунктах проведения, отработали технические изменения в процедуре проведения экзаменов.

- Сегодня на пункты проведения экзаменов выехали работники министерства образования Омской области, которые проверили основные моменты санитарно-эпидемиологических требований: наличие разметки, дозаторов, бактерицидных ламп. Все пункты проведения экзаменов обеспечены антисептическими средствами для обработки рук. Особое внимание уделили ведению журналов термометрии и составлению графика прихода участников на пункт, - сообщила заместитель министра образования Омской области Лариса Жукова.

Также она отметила, что перед каждым экзаменом помещения будут дезинфицировать, а при проведении устной части ЕГЭ по иностранному языку компьютеры и гарнитуру будут обрабатывать перед каждым участником.

ЕГЭ будет безопасным Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕГЭ будет безопаснымФото: Алексей БУЛАТОВ

В пунктах проведения предусмотрено использование нескольких входов, составлен специальный график, чтобы избежать столпотворения. Сами участники ЕГЭ не обязаны использовать маску и перчатки, но если захотят, им предоставят средства защиты в пункте проведения. В то время как все наблюдатели и организаторы будут использовать индивидуальную защиту на протяжении всего экзамена. В каждой аудитории учеников рассадят так, чтобы сохранялась дистанция 1,5 метра.

Сегодня проверили и процедуру печати и сканирования КИМов в аудиториях.

- Накануне 25 и 26 июня мы провели еще и региональные тренировки, в ходе которых проверили работоспособность системы видеонаблюдения, протестировали видеокамеры в аудиториях, настроили их ракурс и измерили видимость обзора, - рассказал директор регионального информационного-аналитического центра Олег Грицина.

Впервые в проверке приняли участие общественные наблюдатели. Они отработали условные метки, которые будут ставить во время экзамена при подозрении на нарушения, проверили протокол реагирования и еще раз ознакомились с регламентом проведения экзаменов.

Напомним, в этом году в основной период сдавать экзамены будут 10 тыс. человек, из них 9000 - выпускники текущего года. В 2020 году 11-классникам не обязательно было сдавать ЕГЭ, чтобы получить аттестат, оценки выставлялись по среднему баллу за период обучения. Экзамены сдают только те, кто планирует поступить в ВУЗ.

Организаторы отмечают, что это не повлияло на выбор предметов для сдачи. Лидирует по числу сдающих русский язык, следующая по популярности - профильная математика, обществознание. Далее расположились физика, биология, история, химия и информатика.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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