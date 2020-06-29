Губернатор Бурков вручил лучшим учителям Омской области ключи от машин

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:44:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Определены лучшие учителя Омской области. Лауреаты и призеры конкурсов - школьные учителя, воспитатели, педагоги центров детского творчества и руководители отраслевых учреждений - награждены дипломами и памятными призами. А победители конкурсов профессионального мастерства среди педагогов получили из рук губернатора Александр Буркова ключи от автомобилей LADA Granta.

Губернатор отметил особую роль педагогов в жизни каждого человека.

Лучших педагогов чествовали в правительстве.Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Вами гордятся ваши воспитанники и ученики. Вы, как и родители, влияете на судьбу ребёнка – формируете его мировоззрение, направляете в нужное русло при выборе профессии и даже жизненного пути. Все мы помним своих учителей и воспитателей, - сказал омский губернатор. - И прежде всего тех, кто давали нам не только знания, но и уроки жизни. Все вы люди с безграничным терпением и добрым сердцем. На этой неделе у нас старт ЕГЭ. Думаю, вы ждете результатов экзаменов с таким же волнением, как и сами ребята, потому что во многом это и оценка вашей работы.

Победителем конкурса «Учитель года России» в регионе стал преподаватель истории и обществознания Москаленской средней школы Марьяновского района Татьяна Новоселова. Титула «Воспитатель года» удостоена педагог Саргатского детского сада №4 Людмила Сазонова. В конкурсе «Сердце отдаю детям» победила Светлана Симончук - педагог дополнительного образования Центра детского творчества Азовского немецкого национального муниципального района. Александр Бурков им также вручил главный приз конкурса.

Александр Бурков подчеркнул, что перед отраслью образования ставятся большие задачи. Учителей ждет много позитива. А текущий год пройдет под знаком нацпроектов и строительства. В регине открывается 4 новых детских садика и начинается возведение еще 10 новых дошкольных учреждений.

- В Омске откроется первая из семи новых школ, остальные построим до 2022 года. Это новые рабочие места и комфортные условия работы. Отрадно, что профессия остается востребованной. За последние два года в сферу образования пришли 2300 молодых педагогов и половина из них – в сельские учреждения. Вам есть с кем поделиться вашим опытом. Желаю вам творческих успехов и нестандартных ярких подходов в воспитании и обучении подрастающего поколения, - подытожил Александр Бурков.

Александр Леонидович пообщался с учителями.Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Учителя остались довольны поздравлениями. Они поделились своими эмоциями.

- Для меня крайне неожиданная победа - я не верила до тех пор, пока не услышала своё имя из уст Губернатор. И даже после того, как он назвал мою фамилию, я секунды две сидела и озиралась, ждала, что кто-то выйдет. Очень рада, непередаваемые ощущения. У меня есть права, 10-летний водительский стаж, поэтому я могу это делать сама. У меня не было машины, только у мужа. Теперь это первая моя собственная машина, - сказала Учитель 2020 года Татьяна Новоселова.

ИСТОЧНИК KP.RU