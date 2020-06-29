2020-06-29T13:15:37+03:00
Общество

В истории с масляными пятнами понять степень загрязнения Оми Росприроднадзору помешали сумерки

Виновник так и не найден
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Пятна появились на реке в 20:30, пробы взяли только в 22:50Пятна появились на реке в 20:30, пробы взяли только в 22:50Фото: ВКонтакте
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В конце прошлой недели омичи сообщали о масляных пятнах на Иртыше. В Минприроды сообщили, что еще в выходные оперативно направили информацию в Росприроднадзор. Однако виновник до сих пор не найден. Тем временем, по ситуации с загрязнением высказался и Росприроднадзор.

- Специалисты управления оперативно выехали на место для осмотра акватории и отбора проб. Из-за сумерек степень распространения загрязнения и его источник установить не удалось. В 22:50 специалисты отобрали в Оми пробы в трех точках: 50 м вниз по течению от Октябрьского моста; 600-650 м ниже по течению относительно первой точки и 70 м выше по течению относительно Фрунзенского моста, - уточнили в Росприроднадзоре.

Пока ведомства ведут проверки, точной информации о предполагаемых виновниках загрязнений так и не появилось. Не сообщается ни о предполагаемых виновниках, ни о веществах, которые были найдены в масляных пятнах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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