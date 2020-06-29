2020-06-29T11:35:52+03:00
Происшествия

«Попал в удостоверение - это и спасло»: Появилось видео с полицейским, на которого омич бросился с ножом

Племянник избивал свою бабушку и ранил приехавшего на вызов участкового
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Драка завязалась, стоило только полицейскому открыть дверь.Драка завязалась, стоило только полицейскому открыть дверь.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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В Омске полицейского ранили ножом, когда он приехал на вызов в многоквартирный домом по адресу ул. Барнаульская, 45. В органы обратились соседи пенсионерки, рассказав о том, что к женщине регулярно наведывается племянник и жестоко ее избивает. Участковый прибыл на вызов, но в квартире была только хозяйка.

- Во время беседы в квартиру постучал племянник. Я приоткрыл двери и попросил пока покинуть помещение. Мужчина кричал, что вернется и будет со мной разбираться, но ушел. А через пять минут вернулся с ножом, - вспоминает капитан Тепляков. Основной удар ножа пришелся в нагрудный карман со служебным удостоверением. Мужчина получил глубокий порез вместо колющего ранения.

В пресс-службе полиции уточняют, что состояние полицейского удовлетворительное, ему наложили швы и сейчас уже отпустили из больницы.

- Должны были меня ранить, а ранили его. Он герой, - говорит соседка, которая вызвала полицию к соседке.

Омского полицейского ранили ножом.Капитан полиции Сергей Тепляков прибыл по вызову о семейном конфликте: нетрезвый злоумышленник причинил телесные повреждения пожилой родственнице. Пока полицейский опрашивал взволнованных очевидцев, нетрезвый мужчина вернулся на место происшествия. Вооруженный ножом, он неожиданно напал на Сергея Теплякова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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