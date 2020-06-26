В Омске пенсионер напал на полицейского с ножом
В Омске 62-летний мужчина напал на полицейского. Участковый приехал на вызов в дом на ул. Барнаульская, где в очередной раз разгорелась семейная ссора. Увидев человека в форме, разъяренный мужчина неожиданно схватил нож и ударил полицейского в грудь. Он получил серьезной ранение.
Как сообщают в пресс-службе следственного комитета, потерпевшему оказана медицинская помощь, его состояние медики считают удовлетворительным. В отношении ранее судимого нападавшего возбудили уголовное дело. За применение насилия к представителю власти ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU