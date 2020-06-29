2020-06-29T11:00:48+03:00
Общество

Воспитательница из Омска получила авто после голосования по поправкам в Конституцию

Удача улыбнулась 34-летней Татьяне Кувшиновой из поселка Дружино
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Татьяна собирается лично водить полученный подарок. ФОТО: Сергей МельниковТатьяна собирается лично водить полученный подарок. ФОТО: Сергей Мельников
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Счастливый купон достался 34-летней Татьяне Кувшиновой из поселка Дружино. Женщина пришла на избирательный участок с родителями и приняла участие в акции "Мой регион" после голосования. Родителям не повезло, а сама Татьяна стала владельцем новой "Лады".

- Тянула наугад и чисто случайно вытянула выигрышный билет. Вообще сначала подумала, что игрушечный автомобиль. Сначала был шок, потом, когда стала осознавать – чувство радости, что наконец-то удача улыбнулась, - говорит Татьяна Кувшинова о своей удаче.

У омички 12 лет водительского стажа, но раньше она водила только автомобиль с автоматической коробкой передач. Сейчас женщина говорит, что будет учиться управлять механикой, чтобы лично водить свой выигрыш. Ей досталась белая "Лада Гранта" с механической коробкой передач.

Напомним, что омичи уже стали обладателями 4 квартир, они достались Анне Гаевой, Алексею Полетаеву, Олегу Фролову и Ольге Ширяевой. А двумя счастливыми хозяевами автомобилей стали Виталий Иванцов и Валерий Кулик.

Принять участие в социальной акции можно до 1 июля включительно. Жители региона еще могут выиграть 2 квартиры в Омске и 2 новых автомобиля. Как ранее сообщал представитель оргкомитета социальной акции Сергей Белоусов, своих обладателей ждут еще 27 тысяч подарков. Среди них – мотокультиваторы, электросамокаты, смартфоны, холодильники, стиральные машины, пылесосы, утюги и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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