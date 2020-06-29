Стало известно, как воспитатели омских садиков гуляют с детьми после карантина
Детские сады Омска начали работу 22 июля. По результатам недельной работы воспитателям рекомендовали организовать время пребывания детей в саду иначе, чем это было до карантина. В департаменте образования советуют воспитателям проводить с детьми больше времени на свежем воздухе и как можно чаще проветривать помещения без малышей.
- Обеспечены средствами защиты наши сотрудники. Производится дезинфекция помещений. Осуществляется утренний фильтр, проверяется температура. Если какое-то подозрение у родителя или ребенка, в детский сад этот ребенок не допускается. Родители приходят в масках, дети без масок в течение всего дня, - рассказывает о специфике работы детских садов в новых условиях первый замдиректора департамента образования Наталья Васильева.
ИСТОЧНИК KP.RU