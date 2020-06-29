2020-06-29T10:44:18+03:00
Общество

Стало известно, как воспитатели омских садиков гуляют с детьми после карантина

Новые рекомендации поступили в дошкольные учреждения после первой недели работы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Фото: Евгения ГусаеваФото: Евгения Гусаева
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Детские сады Омска начали работу 22 июля. По результатам недельной работы воспитателям рекомендовали организовать время пребывания детей в саду иначе, чем это было до карантина. В департаменте образования советуют воспитателям проводить с детьми больше времени на свежем воздухе и как можно чаще проветривать помещения без малышей.

- Обеспечены средствами защиты наши сотрудники. Производится дезинфекция помещений. Осуществляется утренний фильтр, проверяется температура. Если какое-то подозрение у родителя или ребенка, в детский сад этот ребенок не допускается. Родители приходят в масках, дети без масок в течение всего дня, - рассказывает о специфике работы детских садов в новых условиях первый замдиректора департамента образования Наталья Васильева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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