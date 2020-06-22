В Омске родителей предупреждают, что садик закроют вместе с детьми, если у кого-то найдут температуру

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:07:22+03:00

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С 22 июня в Омской области разрешена работа дошкольных учреждений. В детские садики пойдут порядка 30 тысяч ребятишек. Большая часть родителей уже получили справки о здоровье, без которых на занятия не принимают.

Санитарные требования жесткие: все родители, которые ведут малышей в дошкольные учреждения, должны быть в масках и перчатках. На входе ребятишкам будут измерять температуру. Но и это еще не все. Сейчас воспитатели садиков предупреждают:

- Нам уже сказали: всех детей будут принимать только после измерения температуру. Делать это будут несколько раз в день, - рассказывает мама одного из малышей. - И если вечером у ребенка обнаружат даже температуру 37,2, то садик закроют со всеми находящимися внутри. Все должны остаться в здании. После этого вызывают Роспотребнадзор. Все будут оставаться в здании садика, пока не выяснится, почему у ребенка температура.

ИСТОЧНИК KP.RU