Сторож из Омска выиграл квартиру после голосования по поправкам в Конституцию

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:13:20+03:00

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Сегодня четвертую из шести квартир в Омске выиграл Олег Фролов. Его семья всегда участвует в выборах, вот и в этот раз пришла на избирательный участок, чтобы выразить гражданскую позицию. После голосования по поправкам в Конституцию они решили принять участие в акции "Мой регион".

- Жена стирала защитный слой. У нее какая-то скидка была, а на моем сертификате – квартира! - говорит Олег Фролов.

Мужчина трудится сторожем, поэтому квартира площадью 42 кв. метра стала неожиданным и приятным сюрпризом. Также победитель отметил, что ему никогда настолько крупно не везло. Как-то раз он выиграл 150 рублей в новогодней лотерее, это был самый крупный выигрыш, о котором Олег помнит.

Напомним, принять участие в социальной акции «Мой регион» омичи могут до 1 июля включительно. Многие подарки уже нашли своих победителей. Напомним, счастливыми обладателями трех квартир стали Анна Гаева, Алексей Полетаев и Ольга Ширяева. Два автомобиля достались Виталию Иванцову и Валерию Кулику. Более мелкие подарки также находят своих обладателей.

ИСТОЧНИК KP.RU