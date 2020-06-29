2020-06-29T08:33:08+03:00
Общество

В Омске подешевели медицинские маски

Но цены по-прежнему остаются нестабильными
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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ФотоФотоФото: Олег ЗОЛОТО
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Мониторинг цен в регионе проводится каждую неделю. По итогам исследования с 18 по 25 июня роста цен на товары повседневного спроса не зафиксировали.

В пресс-службе мэрии отметили, что за последнюю неделю медицинские маски подешевели на 4 %. А вот цены на антисептики и дезинфекторы остаются нестабильными. По ним точной статистики не дают.

Колебание цен в мэрии связывают с увеличением спроса на эти товары. Омичи стали более ответственно подходить к соблюдению масочного режима, а также торговые центры теперь работают практически в прежнем режиме и тоже должны обеспечить работников необходимыми средствами защиты от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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