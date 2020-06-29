2020-06-28T19:45:06+03:00
Общество

Коронавирус в Омске, последние новости на 29 июня 2020:

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Омске на 28 июня 2020 года, самые важные события
Станислав МУХИН
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Коронавирус пока не отступает.Коронавирус пока не отступает.Фото: ВКонтакте
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Продолжается оставаться примерно на одном уровне прирост заболевших коронавирусом в Омской области. За последние сутки врачи подтвердили еще 83 случая заражения COVID-19. Общее число заразившихся инфекцией с начала пандемии составило 3 455 человек.

С начала пандемии выздоровело более 1 800 человек. Новых смертей от коронавируса в Омске не зафиксировано, их по-прежнему 30.

Статистика заболеваний в Омской области

Статистика заболеваний в Омской области

Однако в Омской области продолжают вводить все новые послабления. Торговым центрам, наконец, разрешили работать по выходным. А на днях их работу и вовсе продлили. Теперь торговые комплексы могут не закрывать свои двери до 22 часов. Прямо как в старые добрые времена. Но, естественно, с соблюдением всех санитарных требований.

С 6 июля разрешают работу фитнес-центров и спортклубов. Кроме того, очередные послабления с 6 июля вводят для рестораторов. Ранее власти разрешили работать заведениям общепита с летними верандами. Но с одним условием: заполняемость залов должна быть не больше 30% от общего количества, а за столиком нельзя садить больше двоих посетителей.

С 6 июля это ограничение для омских ресторанов отменяется. Так что, несмотря на коронавирус, жизнь в Омске потихоньку налаживается.

А вот кинотеатрам до сих пор не разрешают возобновить свою работу. В омском правительстве уже дали понять, что эти учреждения заработают в последнюю очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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