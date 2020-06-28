2020-06-28T13:31:14+03:00
Общество

Наблюдатели - о ходе голосования по поправкам в Омской области: Обстановка на участках спокойная

За чистотой процесса следят свыше 10 тысяч наблюдателей от партий и общественных организаций
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За чистотой процесса следят свыше 10 тысяч наблюдателей.За чистотой процесса следят свыше 10 тысяч наблюдателей.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Четвертый день голосования в Омской области по поправкам в Конституцию дает право уже делать первые выводы о ходе избирательного процесса. За его чистотой следит более 11 тысяч наблюдателей, специального подготовленных Общественной палаты Омской области. Они представляют как политические партии, так и общественные организации.

- С 25 июня Общественная палата открыла колл-центр, куда поступают все звонки с избирательных участков, если такие звонки имеются. Их не так много, мы это связываем с тем, что с каждым наблюдателем был проведен подробный инструктаж. Люди прошли обучение, знают о всех тонкостях организации законного и прозрачного избирательного процесса. Это позволяет говорить, что обстановка на участках в данный момент спокойная, - говорит один из представителей Общественной палаты Андрей Бем.

- В этот раз у нас огромный наблюдательный штаб. Он качественно выполняет свою работу. Это связано с большим количеством участков. Огромная работа проведена по подготовке к голосованию. Есть и надомное голосование для людей. Оно будет сделано очень приятно и комфортно для человека. Вам принесут маску, перчатки, ручку, пакет избирателя. Все будет сделано так, чтобы обезопасить человека и он мог высказаться по поправкам в Конституцию. Соблюдение санитарных мер - строжайшее, - говорит представитель Общественной палаты Александр Кузяков.

А член Общественной палаты Татьяна Смирнова добавляет:

- При голосовании по поправкам в Конституцию РФ институту наблюдателей отведено особое значение. На всех избирательных участках максимальная безопасность: масочный и перчаточный режим. Была проявлена забота о людях, которые приходят голосовать на участки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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