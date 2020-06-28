Наблюдатели - о ходе голосования по поправкам в Омской области: Обстановка на участках спокойная

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:31:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Четвертый день голосования в Омской области по поправкам в Конституцию дает право уже делать первые выводы о ходе избирательного процесса. За его чистотой следит более 11 тысяч наблюдателей, специального подготовленных Общественной палаты Омской области. Они представляют как политические партии, так и общественные организации.

- С 25 июня Общественная палата открыла колл-центр, куда поступают все звонки с избирательных участков, если такие звонки имеются. Их не так много, мы это связываем с тем, что с каждым наблюдателем был проведен подробный инструктаж. Люди прошли обучение, знают о всех тонкостях организации законного и прозрачного избирательного процесса. Это позволяет говорить, что обстановка на участках в данный момент спокойная, - говорит один из представителей Общественной палаты Андрей Бем.

- В этот раз у нас огромный наблюдательный штаб. Он качественно выполняет свою работу. Это связано с большим количеством участков. Огромная работа проведена по подготовке к голосованию. Есть и надомное голосование для людей. Оно будет сделано очень приятно и комфортно для человека. Вам принесут маску, перчатки, ручку, пакет избирателя. Все будет сделано так, чтобы обезопасить человека и он мог высказаться по поправкам в Конституцию. Соблюдение санитарных мер - строжайшее, - говорит представитель Общественной палаты Александр Кузяков.

А член Общественной палаты Татьяна Смирнова добавляет:

- При голосовании по поправкам в Конституцию РФ институту наблюдателей отведено особое значение. На всех избирательных участках максимальная безопасность: масочный и перчаточный режим. Была проявлена забота о людях, которые приходят голосовать на участки.

ИСТОЧНИК KP.RU