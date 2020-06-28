Омичам понравилась идея надомного голосования по поправкам в Конституцию

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:17:18+03:00

За несколько дней до голосования в Омске работали инфостенды, где избирателям рассказывали всю информацию о поправках. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

А на передвижных пунктах для избирателей обеспечена безопасность - жители охотно идут туда делать свой выбор

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В Омской области проходит голосование по поправкам в Конституцию. Десятки тысяч избирателей сделали свой выбор. В этот раз из-за развития коронавирусной инфекции власти решили исключить места массового скопления. Поэтому помимо обычных избирательных участков заработали и передвижные пункты для голосования на придомовых территориях.

- При организации такого голосования учитываются: максимальное удобство для участников голосования; заявки и обращения граждан, выразивших желание проголосовать вне помещения для голосования (в том числе из-за его недостаточно удобного расположения), но не видящих необходимости для организации для них обычного надомного голосования, - рассказали Избирательной комиссии Омской области.

Омичи удобство передвижных участков для голосования оценили: это и удобно, и безопасно. Сибиряки активно приходят голосовать на них. Каждый такой мобильный пункт работает по определенному графику. О нем избирателей заранее оповещают. Участки для голосования на придомовых территориях пользуются огромным спросом у омичей. На них соблюдаются все меры санитарной безопасности. Порядок обеспечивают сотрудники полиции.

Однако, из-за дождливой погоды работа мобильных пунктов под открытым небом может быть скорректирована. Все ради обеспечения избирательного процесса. Об этом рассказали в облизбиркоме.

- Из-за осадков в назначенное время может не оказаться этой передвижной группы, но на участке все работает. Мы специально изменили режим работы в сторону увеличения возможности проголосовать на участке. Отменен двухчасовой перерыв для санитарной обработки. Собственно, санобработка осталась, но мы не закрываем для этого участки, - уточнил глава облизбиркома Омской области Алексей Нестеренко.

Но и это еще не все заботы о комфорте омских избирателей.

- Есть и надомное голосование для людей. Оно будет сделано очень приятно и комфортно для человека. Вам принесут маску, перчатки, ручку, пакет избирателя. Все будет сделано так, чтобы обезопасить человека и он мог высказаться по поправкам в Конституцию. Соблюдение санитарных мер - строжайшее, - говорит представитель Общественной палаты Александр Кузяков.

Добавим, что голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится в регионе до 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU