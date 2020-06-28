В Омске выявили еще 83 заразившихся коронавирусом

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:31:41+03:00

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За последние сутки в Омске установили еще 83 случая заражения COVID-19. Общее число с начала пандемии - 3 455 человек.

За сутки всего 29 человек поправились. Всего с начала пандемии - 1 814 человек. Ранее оперштаб сообщал, что три дня подряд количество вылечившихся превышает заразившихся.

Новых смертей от коронавируса в Омске не зафиксировано, их по-прежнему 30.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области выглядит так: Омск – 63, Омский район – 7, Тюкалинский, Седельниковский, Большереченский, Одесский, Таврический, Павлоградский, Тевризский, Исилькульский, Саргатский, Любинский, Азовский, Черлакский, Кормиловский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Под домашним наблюдением медиков сегодня остаются 1 894 человека. Сняты с учета – 34 489.

Количество проведенных на сегодняшний день исследований в омских лабораториях стремится к 200 тысячам и составило уже 194 313 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU