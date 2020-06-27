В Омске от коронавируса умерло уже 30 человек

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:59:53+03:00

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За сутки в Омске выявили 75 новых случаев заражения коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии - 3 372. По информации Омского оперштаба количество выздоровевших уже третий день подряд превышает заболевших. Сегодня поправились еще 79 человек. Общее число с начала пандемии - 1 785. Статистика пополнилась еще одним смертельным исходом. В ведомстве не уточняют ничего о возрасте и личности погибшего. Общее число погибших от COVID-19 составило 30 человек. Территориальное распространение новых случаев заражения в Омской области: Омск – 57, Таврический, Азовский районы – по 3 новых случая заболевания, Саргатский, Одесский, Омский, Москаленский районы – по 2, Седельниковский, Марьяновский, Калачинский, Крутинский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией. Под домашним наблюдением медиков находятся 1 900 человек. Сняты с учета – 34 220. Количество проведенных на сегодняшний день исследований: в омских лабораториях проведено уже 199 285 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU