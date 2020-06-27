Шестеро омичей получили молодежную премию губернатора

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:08:23+03:00

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Шесть лауреатов от общественных организаций стали получателями молодежной премии от губернатора. Торжественная церемония награждения с участием Александра Буркова прошла накануне в омском правительстве.

Премии присвоены студенту педагогического университета Владимиру Белоусову, возглавляющего первичную профсоюзную организацию вуза, заместителю командира штаба регионального отделения Российских студенческих отрядов Дмитрию Дубровскому, председателю молодёжного общественного совета при Горсовете Андрею Бему, директору Центра по работе с детьми и молодёжью Исилькульского района Наталье Иваньковой, председателю комиссии по патриотическому воспитанию молодёжи областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов Анатолию Полежаеву и проректору по молодёжной политике Омского аграрного университета Жанне Шмидт.

Всех их поздравил губернатор. Лауреаты смогли пообщаться с Александром Бурковым и обсудить с ним насущные вопросы.

Глава региона поощрил молодежь.Фото: пресс-служба правительства Омской области

- Вы занимаетесь как развитием студотрядовского и волонтёрского движений, патриотического воспитания, так и работой с молодёжью на селе, социально-значимыми проектами. Результаты вашего труда получили достойную оценку. Огромное спасибо за то, что мы с вами все в одной команде. Нам вместе многое предстоит сделать. В рамках нацпроекта «Образование» Президентом России поставлены высокие цели по вовлечению наших граждан в общественную деятельность: 20% - в добровольческую деятельность, 45% молодежи - в творческую, а если брать студентов, то 70% - в студенческое движение. Чтобы достичь таких показателей, нужно уметь вдохновлять людей. И мы видим сегодня, что вы умеете вести за собой, умеете убеждать, в том числе своим примером. Уверен, у нас с вами всё получится, - отметил Александр Бурков.

При этом, по мнению омского губернатора, не нужно забывать и о молодежной политики.

В ходе встречи социально активная молодёжь и общественники поделились с Губернатором своими идеями и предложениями, рассказали о собственной проектной деятельности.

Заместитель командира штаба регионального отделения Российских студенческих отрядов Дмитрий Дубровской поблагодарил Губернатора за выделенные студотрядовцам помещения. При содействии Александра Буркова они получили «прописку» в Омской крепости.

«Действительно, студенческим отрядам отдали целое сооружение на территории Омской крепости – более 800 квадратных метров. Огромное помещение, чтобы мы могли организовать деятельность молодых людей, - рассказал после встречи лауреат премии Губернатора Дмитрий Дубровской. - Планируем обустроить помещение: построим коворкинг-зону, где ребята смогли бы обучаться, реализовывать проекты на территории данного учреждения.

Молодежная премия присуждается в регионе с 2003 года. За это время ее лауреатами стали 40 организаций, 47 жителей Омской области. Сумма премии составляет 57 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU