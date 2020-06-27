Эксперт - о поправках в Конституцию: Мы не имеем права не голосовать!

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:18:58+03:00

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Продолжается голосование по поправкам в Конституцию в Омской области. Тысячи жителей уже сделали свой выбор. Один из них - ректор Сибирского государственного университета физической культуры и спорта Олег Шалаев. Он проголосовал в субботу на своем избирательном участке № 195 на базе здания СибГУФК по ул. Масленникова, д. 144. Олег Шалаев прокомментировал важность поправок:

-Если мы считаем себя гражданами России, то вопроса – идти голосовать или нет – не должно стоять. И нет разницы в том, голосование ли это по Конституции или выборы. Значительно важнее отдать свой голос в сегодняшней ситуации, когда определяется наша жизнь на ближайшие десятилетия, как минимум. Не выражая свое мнение по предложенным поправкам, мы, грубо говоря, наплевательски относимся к самим себе. Уважая себя, уважая государство, в котором живем, мы не имеем права, сегодня не голосовать, - сказал ректор.

Кроме того, Олег Шалаев рассказал, что стал участников акции «Мой регион», но стирать защитный код купона не стал. Он решил подарить его своему сотруднику.

ИСТОЧНИК KP.RU