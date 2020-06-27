Глава омского облизбиркома - о поправках: «Мощный объем изменений назрел»

27 Июнь 2020 2020-06-27T14:17:38+03:00

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В Омской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. Тысячи омичей уже сделали свой выбор на избирательных участках. Ход голосования прокомментировал глава омского облизбиркома Алексей Нестеренко:

- Это уникальная история. Не думаю, что второй раз это повторится, так как Конституция – все-таки стабильный документ, закрепляющий монументальные основы существования государства, общественного устройства. Менять каждые два-три года их никто не собирается. С тех пор, как это было последний раз - прошло 27 лет, - комментирует Алексей Нестеренко. - Мощный объем изменений по всем политическим и социальным позициям назрел. Люди тоже это понимают, и мы даже не ожидали, что будет такая активность, тем более, что из-за ситуации с пандемией у нас не один день голосования. В первый день, 25 июня, на участки люди шли как в единый день голосования. Точной цифры не готов называть, но пятая часть через голосование прошла.

По словам главы областного избиркома передвижные пункты голосования на придомовых территориях пользуются огромным спросом. Люди стараются избегать массового Жители Омской области охотно шли на них, чтобы сделать свой выбор. Но из-за испортившейся погоды, скорее всего, их будут отменять. Все выходные по прогнозу синоптиков в регионе будет идти дождь.

- Может оказаться так, что запланированных по времени и графику передвижных пунктов в дождь может и не быть. Потому что мы не можем подвергать риску избирательную документацию. Намоченный бюллетень аппарат КОИБ при подсчете потом вернет как недействительный. Мы не можем рисковать. При этом обычные избирательные участки будут работать, я хочу это подчеркнуть, - сказал Алексей Нестеренко.

Работу обычных избирательных участков из-за этой ситуации планируется продлить.

Из-за этой ситуации работу обычных

ИСТОЧНИК KP.RU