Организация выборов по поправкам в Конституцию в Омской области исключает нарушения

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:27:22+03:00

В Омске перед стартом голосования работали информационные стойки, где жителям объясняли суть поправок. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

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В Омской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. Открыты около 2 000 избирательных участков. Тысячи омичей уже сделали свой выбор. Многим улыбнулась удача, и она стали обладателями крупных подарков после участия в социальной акции "Мой регион". Двое жителей региона выиграли квартиры, один - машину.

Процедура голосования отлажена очень четко и исключает возможность нарушений.

- Избиратель ставит подпись в получении выдаваемого ему бюллетеня для голосования в списке участников голосования. В списке указывается дата и время голосования, - рассказывают в областной избирательной комиссии.

Установлена система видеонаблюдения на избирательных участках. На каждом - дежурят сотрудники полиции. Кроме того, перед стартом голосования было подготовлено несколько тысяч наблюдателей от общественников и различных политических партий.

Как рассказала председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова, подготовлено более 10 тысяч наблюдателей. 32 общественных организации и 3 региональных отделения политических партий предоставили списки для включения граждан в корпус общественных наблюдателей. Все это обеспечивает чистоту голосования и исключает любую попытку вбросов. Наблюдатели позитивно оценивают проходящее голосование. Сообщений о нарушений на избирательных участках нет.

- У нас все организовано на высшем уровне. Люди голосуют активно. Наблюдатели должны следить за чистотой проведения голосования. Поэтому мы ходим с членами избирательных участков и на дом к жителям, приходят люди и на сам участок, который организован на базе ДК. Нарушений никаких не зафиксировано. Также у нас соблюдаются все санитарные правила, которые были предписаны в связи с эпидситуацией по коронавирусу, - комментирует ход голосования по поправкам в Омской области наблюдатель от партии «Единая Россия» на участке №780 села Великорусское Калачинского района Омской области Елена Мусорова.

Процесс четко налажен и гарантирует легитимность голосования в Омской области по поправкам в Конституцию.

Более того, перед его началом в Омске несколько дней работали информационные стойки, где жителям объясняли суть поправок. Все это сделано для того, чтобы обеспечить взвешенный и осознанный выбор каждого сибиряка.

Добавим, что по предварительным данным, в Омской области уже проголосовал по поправкам в Конституцию каждый пятый.

ИСТОЧНИК KP.RU