Житель Тары, получивший в подарок квартиру в акции «Мой регион»: До сих пор я не верю в это!
68-летний житель Тары Алексей Полетаев, все последние годы проработавший телемастером, пришел на избирательный участок 26 июня в 16 часов. Он голосовал по поправкам в Конституцию РФ и принял участие в социальной акции "Мой регион". Какого же было удивления Алексея Полетаева, когда под защитным слоем его сертификата он прочитал слово "квартира". Так тарчанин стал обладателем новой квартиры в Омске. Теперь он хранит заветный купон в укромном месте. И все не понимает, как же ему так крупно повезло.
- До сих пор не верится. Не привыкли мы такие подарки получать. Но очень приятно, - говорит Алексей Полетаев.
- Хоть раз в жизни такое получили и то хорошо. Президенту спасибо, хоть немного людей расшевелили, - добавляет жена победителя. - Человеку приятно любой подарок получить: и телевизор, и чайник. Главное ведь приходят свой выбор в первую очередь сделать. Рассказала дочери. Она говорит: "Мама ты плачешь?". Я отвечаю, мол, нет. А она говорит: "А я плачу".
Будущую квартиры пенсионеры, скорее всего, отдадут пока внуку. Он учится в Омске. Известно, что площадь недвижимости будет 50 метров.
- Нам вполне хватит, - говорят они.
Всем другим омичам они советуют тоже идти на избирательные участки и голосовать.
ИСТОЧНИК KP.RU