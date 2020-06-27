Житель Тары, получивший в подарок квартиру в акции «Мой регион»: До сих пор я не верю в это!

27 Июнь 2020 2020-06-27T07:34:40+03:00

Сибиряк шел голосовать по поправкам в Конституцию и даже не думал о такой удаче

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68-летний житель Тары Алексей Полетаев, все последние годы проработавший телемастером, пришел на избирательный участок 26 июня в 16 часов. Он голосовал по поправкам в Конституцию РФ и принял участие в социальной акции "Мой регион". Какого же было удивления Алексея Полетаева, когда под защитным слоем его сертификата он прочитал слово "квартира". Так тарчанин стал обладателем новой квартиры в Омске. Теперь он хранит заветный купон в укромном месте. И все не понимает, как же ему так крупно повезло.

- До сих пор не верится. Не привыкли мы такие подарки получать. Но очень приятно, - говорит Алексей Полетаев.

- Хоть раз в жизни такое получили и то хорошо. Президенту спасибо, хоть немного людей расшевелили, - добавляет жена победителя. - Человеку приятно любой подарок получить: и телевизор, и чайник. Главное ведь приходят свой выбор в первую очередь сделать. Рассказала дочери. Она говорит: "Мама ты плачешь?". Я отвечаю, мол, нет. А она говорит: "А я плачу".

Будущую квартиры пенсионеры, скорее всего, отдадут пока внуку. Он учится в Омске. Известно, что площадь недвижимости будет 50 метров.

- Нам вполне хватит, - говорят они.

Всем другим омичам они советуют тоже идти на избирательные участки и голосовать.

ИСТОЧНИК KP.RU