По поправкам в Конституцию проголосовал Алексей Мельников, председатель "Союза ветеранов Афганистана"

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:35:12+03:00

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Сегодня проголосовал по поправкам к Конституции Мельников Алексей Дмитриевич, председатель омской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана".

- Я всегда голосую, наше воспитание было построено на том, что каждый гражданин должен принимать участие в жизни своей страны. Сегодня в голосовании принимаю участие, наверное, даже более осознанно, потому что это определенный квотум доверия президента, и хочется непосредственно выразить свое мнение в этом голосовании. Считаю, что каждый гражданин Российской Федерации должен принять участие в голосовании, - говорит о своем решении не игнорировать голосование Мельников.

Председатель союза ветеранов был приятно удивлен организацией процесса голосования. На участках соблюдаются все санитарные меры предосторожности. Алексею Мельникову, как и всем на участке, измеряли температуру, выдали одноразовые маску, перчатки и ручку. Также ветеран отдельно отметил, что люди заходят и выходят в разных местах участка, что помогает избежать скопления народа. Самой важной поправкой для себя он называет главенство российского законодательства над международным.

- Для меня в большей степени приглянулась поправка о приоритете нашего законодательства над международным. Это как бальзам на душу. Потому что принятие решений с использованием международного права кажется мне не совсем правильным по отношению к нашему народу и нашему законодательству, - говорит Мельников.

Добавим, что голосования по поправкам продлится до 1 июля включительно. После получения бюллетеня омичи могут испытать удачу и принять участие в акции "Мой регион". После выдачи сертификатов жители имеют возможность получить подарки: от наушников и чайника до автомобиля и квартиры. Жительница Лузино уже выиграла новую жилплощадь.

ИСТОЧНИК KP.RU