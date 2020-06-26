Омичи, голосующие по поправкам в Конституцию, еще могут выиграть 5 квартир и 5 машин

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:44:19+03:00

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Продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно продлится до 1 июля. Для удобства омичей есть несколько вариантов голосования: либо традиционно в стационарном избирательном участке, либо в пункте на придомовой территории. Жители активно идут на участки и делают свой выбор. По всей Омской области работает около 2 тысяч избирательных участков.

Помимо голосования в этот раз можно и испытать удачу. Жители с удовольствием участвуют в социальной акции «Мой регион». После того, как избиратель получает бюллетень, вместе с ним ему выдается купон. По этому купону он следует к стойке, где и проводится акция. Жители Омской области могут выбрать один из сертификатов с защитным слоем. Под ним спрятаны различные подарки: от скидок в аптеку, на базу отдыха и автосервис до главных подарков - квартиры и машины.

Все подарки разбиты на 9 категорий, чем она выше - тем дороже презент. Сертификат с цифрой "1" уже выпал жительнице Лузино. Она получила квартиру. По-прежнему в социальной акции "Мой регион" можно выиграть еще 5 квартир и столько же автомобилей "Лада".

Жители активно участвуют в акции и выигрывают. Только в первый день омичи получили свыше 3,5 тысяч различных подарков - от термокружек и наушников до телевизоров и холодильников.

Многим омичам улыбнулась удача.

Представитель оргкомитета Сергей Белоусов подвел итоги первого дня раздачи подарков:

- Уже около 3,5 тыс. призов выдано. Анна Ганева из поселка Лузино стала обладательницей первой квартиры площадью 43,6 кв. м. Оставшиеся квартиры ждут своих законных обладателей, - говорит он.

Вот, как о своей удаче рассказывает сама счастливая победительница:

- Мурашки бегают, я в шоке! Конечно, я рада. У меня внуч, ему 11-й класс заканчивать. Надо учиться в городе, а мы в Лузино живем, – поделилась Анна Ганева.

Семья Парыгиных из Кормиловского района до сих пор не может поверить в свою удачу:

- Все подарки выдаются в специальных центрах - они есть в каждом округе. «Защитный слой с сертификата социальной акции “Мой регион” я стирала дома вместе с детьми, — рассказывает Светлана Парыгина. — Там мы увидели номер категории подарка и вместе отправились в пункт выдачи призов. Честно сказать, очень неожиданно. Я азартный человек, покупаю лотереи, участвую в акциях, но мне никогда не везло. А тут телевизор!

Организаторы акции напоминают: участвовать в ней могут лишь омичи в возрасте от 18 лет. Подарки стоимостью свыше 4 000 рублей облагаются налогом.

ИСТОЧНИК KP.RU