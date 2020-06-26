В Омске рабочие оперативно залатали дыру на Ленинградском мосту

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:56:37+03:00

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Появление большой дыры в асфальте на Ленинградском мосту сегодня взволновало омичей. В соцсетях появились пугающие фотографии дыры, в которую с легкостью бы провалился ребенок.

Вчера вечером после этого сообщения дыру закрыли металлической пластиной и огородили предупредительной лентой, а сегодня утром рабочие уже забетонировали опасный участок.

- 25 июня в 20:27 в социальной сети «ВКонтакте» появились сообщения омичей об образовавшемся повреждении в пешеходной части Ленинградского моста. Через полчаса специалисты бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», которое занимается обслуживанием моста, огородили место сигнальной лентой и установили временное перекрытие, чтобы обезопасить данный участок. 26 июня с 6:00 специалисты продолжили работы, забетонировав данный участок. Данный вопрос находится на контроле учреждения, - рассказали в БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».

ИСТОЧНИК KP.RU