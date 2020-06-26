Появилось фото огромной сквозной дыры на Ленинградском мосту

26 Июнь 2020 2020-06-26T07:05:40+03:00

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Омичка заметила огромную сквозную дыры на пешеходной части Ленинградского моста. Сквозь нее можно увидеть Иртыш. А размер ямы такой, что в нее легко может провалиться маленький ребенок. Фото появилось в социальных сетях. Под ним автор находки написала:

- Сквозная дыра на Ленинградском мосту на стороне Птичьей гавани! Одно ремонтируют, другое сломали. Так на велосипеде неплохо можно влететь. А если ребенок провалится. Ограждений нет никаких!

К слову в мэрии быстро отреагировали на эту жалобу. Дыру в асфальте уже огородили - на место выехали коммунальщики.

- Благодарим за вашу реакцию. Специалисты выехали на место и уже огораживают и закрывают место провала, - прокомментировали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU