В Омске после похорон сына, умершего от коронавируса, скончался от covid-19 и его отец

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:40:48+03:00

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Новая беда в семье Волгиных. В той самой, в которой недавно умер от коронавируса 34-летний Саша Волгин с синдромом Дауна. Он был хорошо известен в городе по центру «Планета друзей». По отзывам всех был очень отзывчивым и добрым парнем, очень любил театр и участвовал во многих постановках в качестве актера.

Однако следом за ним заразился коронавирусом и его папа. Вячеслав Волгин пережил сына всего лишь на 5 дней. Он тоже умер от этого же диагноза. Об этом сообщили в центре «Планета друзей». Мужчине было 68 лет.

- Вячеслав Волгин – кадровый военный в запасе. В 1974 году он закончил Омское общевойсковое училище им. Фрунзе и всю свою жизнь отдал службе Родине. Балагур, весельчак, незаменимый помощник во всех многочисленных делах «Планеты друзей». Фоторепортер многих наших мероприятий. Гостеприимный и хлебосольный хозяин дома, прекрасный и увлеченный садовод, – рассказывают в общественной организации.

Сейчас в больнице находится также мама Вячеслава Волгина. Коронавирусом заразилась вся семья.

ИСТОЧНИК KP.RU