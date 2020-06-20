2020-06-20T14:55:06+03:00
Общество

«Горе и боль!»: В Омске от коронавируса умер молодой актер с синдромом Дауна

Его родители тоже с COVID-19 сейчас находятся в больнице
Анна МИКУЛА
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Фото: «Планета друзей»Фото: «Планета друзей»Фото: vk.com
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О непоправимой беде, случившееся 20 июня в семье их «солнечного» подопечного Александра Волгина, рассказали представители омского сообщества «Планета друзей».

Саша, которого увезли в больницу с коронавирусом, несколько часов назад скончался. Организм молодого человека с синдромом Дауна просто не справился со страшной заразой. Его мама и папа также с подтвержденным COVID-19 сейчас лежат в разных больницах.

Фото: «Планета друзей» Фото: vk.com

Фото: «Планета друзей»Фото: vk.com

– Сегодня ушел из жизни наш «планетянин» Саша Волгин, – рассказали в «Планете друзей». Обаятельный, добрый, ласковый, талантливый – большой артист нашей Театральной Мастерской, швейных дел замечательный мастер в нашем проекте «Добрый челнок». Творческий, спортивный, откликающийся на любую инициативу, удивительно добродушный – ведь к нему тянулись все, большие и маленькие. Нам будет его невероятно не хватать. Горе и боль... Боль и горе...

Фото: «Планета друзей» Фото: vk.com

Фото: «Планета друзей»Фото: vk.com

Также сообщается, что все сочувствующие, желающие выразить соболезнования, могут помочь семье, отправив любую сумму на карту через приложение «Сбербанк-онлайн». Карта мамы Саши – Натальи Гавриловны Волгиной – привязана к номеру телефона: +7 9507908736.

Фото: «Планета друзей» Фото: vk.com

Фото: «Планета друзей»Фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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