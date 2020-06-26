Мэр Омска Оксана Фадина проголосовала за поправки в конституцию

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:24:08+03:00

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С 25 июля по 1 июня в Омской области проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. Сегодня, во второй день, свой голос отдала мэр Омска Оксана Фадина. Как сообщает пресс-служба мэрии, глава города не просто проголосовала, но и проверила организацию работы комиссий на местах.

- Гражданин не должен отделять себя от государства. Именно мы должны решать, что для нас важно. Поэтому сегодня я выражаю свое отношение к поправкам в главный документ нашей страны. У Омска есть устав, по которому живет город, Конституция - это устав всей страны, который гарантирует нам сильное, уверенное и мирное завтра, - поделилась своим отношением к голосованию мэр.

Напомним, что губернатор Омской области, Александр Бурков, побывал на избирательном участке вчера, в первый день голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU