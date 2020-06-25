Омский губернатор одним из первых проголосовал по поправкам в Конституцию

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:50:13+03:00

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Почти 2 тысячи избирательных участков, где можно проголосовать по поправкам в Конституцию, открылись сегодня в Омской области. На один из них в числе первых пришел губернатор Омской области. Он проголосовал за предлагаемые изменения в основном законе государства. Александр Бурков неоднократно подчеркивал важность вносимых поправок в Конституцию, которые закрепляют суверенитет государства, постоянную индексацию пенсий граждан и многое другое.

Как рассказали в пресс-службе омского правительства, на участке Александр Бурков показал избирательной комиссии паспорт, получил бюллетень и прошёл с ним в кабину. Опустив заполненный бюллетень в опечатанный ящик для голосования, руководитель Омской области прокомментировал свой выбор.

- Наиболее важной я бы назвал одну поправку, которая для меня является ключевой. Это - изменение в 75-ую статью Конституции, где фиксируется, что заработная плата должна быть не ниже прожиточного минимума. И социальные поправки. Это - обязательная гарантированная индексация пенсий и социальных пособий. Вот самое ключевое - то, что гарантирует уровень заработной платы и достойный уровень социальной поддержки, - сказал губернатор Александр Бурков.

Кстати, в бюллетене нет отдельных пунктов для каждой поправки. Проголосовать можно только в целом за весь пакет изменений. Все они значимые и важные. Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится с 25 июня по 1 июля. Для голосования на избирательном участке по месту прописки можно выбрать любое удобное время в течение семи дней. Участки в эти дни работают с 8 до 20 часов.

Также оборудовано 2129 уличных точек для голосования. Они начинают свою работу с 25 июня и завершат за день до голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU