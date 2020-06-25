Число умерших от короновируса в Омске приблизилось к 30
В Омске от COVED-19 умер еще один человек. Пол и возраст в оперштабе пока не уточняют. Теперь общее число жертв инфекции составляет 29 человек.
Как сообщает омский опрештаб по борьбе с короновирусной инфекцией, за сутки выздоровели 57 человек, за все время пандемии - 1 642.
Под домашним наблюдением остаются 2 111 человек, снялись - 33 505.
Количество тестов, проведенных омской лабораторией выросло до 185 352 штук.
Как уже ранее сообщал федеральный оперштаб, число заразившихся в Омске сегодня составило 52 человека, эти показатели совпадают с информацией омского отделения.
ИСТОЧНИК KP.RU