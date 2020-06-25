2020-06-25T14:14:45+03:00
Общество

Число умерших от короновируса в Омске приблизилось к 30

За сутки скончался еще один пациент
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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ФотоФотоФото: Иван ПРОХОРОВ
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В Омске от COVED-19 умер еще один человек. Пол и возраст в оперштабе пока не уточняют. Теперь общее число жертв инфекции составляет 29 человек.

Как сообщает омский опрештаб по борьбе с короновирусной инфекцией, за сутки выздоровели 57 человек, за все время пандемии - 1 642.

Под домашним наблюдением остаются 2 111 человек, снялись - 33 505.

Количество тестов, проведенных омской лабораторией выросло до 185 352 штук.

Как уже ранее сообщал федеральный оперштаб, число заразившихся в Омске сегодня составило 52 человека, эти показатели совпадают с информацией омского отделения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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