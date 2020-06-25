2020-06-25T12:18:04+03:00
Общество

Мэр Омска осмотрела территории в Ленинском округе

Их ремонтируют и благоустраивают в рамках нацпроекта и городской муниципальной программы
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Мэр Омска осмотрела территории в Ленинском округе.Мэр Омска осмотрела территории в Ленинском округе.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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В Ленинском округе вовсю идут работы по ремонту дорог, пролегающих в районе Речпорта и Ленинского рынка и благоустройство «Юбилейного» сквера. Мэр Омска Оксана Фадина отправилась в объезд, чтобы лично проинспектировать ход работ.

Автомобильная магистраль по улице 25 лет Октября не знала ремонта уже около 20 лет. Ее приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Кроме ремонта дорожного полотна на улицах 25 лет Октября, Шаумяна, 12-й Пролетарской, 1-й Красной Звезды, 1-й Марьяновской и дороге под Сухим пролетом выполняют замену бордюрного камня, ремонт тротуаров, замену и обустройство ограничивающих ограждений, нанесению дорожной разметки, замену дорожных знаков.

- По сути дела - это ворота в Ленинский округ Омска, по состоянию которых гости судят о городе. Эти ворота должны быть ухоженными, безопасными и комфортными, - считает мэр Омска Оксана Фадина.

Подрядчик и представитель Департамента дорожного хозяйства администрации города Омска подробно рассказали о ходе работ. Сдать объект в эксплуатацию планируется 1 августа.

- Работы ведутся системно, организация работ позволяет выставить более 30 человек на объект, есть вся необходимая спецтехника, - прокомментировала Оксана Фадина.

Всего здесь планируется отремонтировать почти 4 км дорог, потратив на это чуть более 101 млн рублей.

Следующий объект, на который направилась мэр – сквер «Юбилейный» на улице Труда. За благоустройство этой территории в рамках муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году проголосовали омичи. Сейчас работы по реконструкции здесь идут полным ходом: уже установлены поребрики на центральной пешеходной зоне, завершаются работы по укладке кабеля в траншеи для устройства освещения, ведутся подготовительные работы для укладки покрытий (асфальт, плитка).

- За зиму был подготовлен дизайн-проект благоустройства этой территории, - рассказывает Оксана Фадина. – Мы оценивали комфортность расположения функциональных зон и решили переместить в центр детскую площадку, а спортивные тренажеры в край сквера. Сквер будет красив не только днем, но и вечером. В прошлом году оценивая фронт работ, мы увидели, что опоры освещения сгнили, а кабельная линия не работает. Поэтому сейчас меняем кабель, идет бетонирование под закладные, будет ставить новые опоры, новые фонари. Я уверена, что сквер «Юбилейный» заиграет по-новому.

Сквер преобразится уже к 1 сентября. На благоустройство этой территории будет потрачено более 27 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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